بابل.. "أنف أمني" يحبط 3 جرائم واعتقال "نصاب الأمل"

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الاثنين، تمكن الكلب البوليسي (بيبيان) من إحباط ثلاث محاولات تهريب وتعاطي مخدرات داخل السيطرات، في حين قبضت الأجهزة الأمنية على مشعوذ استغل الفئات الهشة فكرياً والباحثة عن الأمل.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز الكلاب البوليسية المتخصصة بكشف المخدرات في سيطرة الشهيد سلام شنون، تمكنت من القبض على متهم بالجرم المشهود، تولد 2003 يعمل كاسباً ومن سكنة العاصمة بغداد، أثناء تفتيش عجلته الخصوصية، حيث أبدى الكلب البوليسي (بيبيان) استجابة إيجابية أدت إلى ضبط عدد من الأقراص المخدرة مخبأة داخل ملابس المتهم".

وأضافت أنه "وفي عملية أمنية ثانية منفصلة في السيطرة نفسها ضبطت المفرزة متهماً آخر تولد 2004، يعمل كاسباً ويسكن منطقة الرشاد في بغداد، كان يقود عجلة صالون وضبطت بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة إضافة إلى أدوات تعاطٍ، كانت مُخبأة داخل ملابسه".

وتابعت أن "المفرزة نفذت عملية ثالثة ناجحة تم خلالها ضبط حبوب مخدرة مخبأة وملفوفة بمنديل ورقي داخل محفظة أحد الأشخاص من سكنة محافظة ميسان، أثناء إخضاع المارين عبر السيطرة لإجراءات التفتيش الأصولية".

وأكدت القيادة أنه "جرى تسليم جميع المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة أصولياً، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين النافذة".

وفي بيان آخر لقيادة شرطة بابل ذكرت أنه "على وقع بلاغات متكررة وردت إلى القيادة عن عمليات نصب واحتيال تستهدف فئات هشة فكرياً وباحثة عن الأمل، بدأت الأجهزة الأمنية بفتح خيط التحقيق بهدوء، واضعةً نصب أعينها حماية المواطنين من أولئك الذين يتاجرون بالأوهام ويصطادون ضحاياهم باسم المساعدة والإنسانية".

وبحسب البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز فإن "المعلومات الأولية كشفت عن شخص وافد من إحدى المحافظات، اتخذ من أحد الدور السكنية داخل مناطق محافظة بابل مقراً لنشاطه المشبوه، متخفياً خلف ادعاءات ممارسة السحر والشعوذة، ومستغلاً بساطة ضحاياه وحسن نواياهم".

وأوضحت أنه "وبعد استكمال جمع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، نفذ مركز شرطة الشهداء التابع لمديرية شرطة الأقضية كميناً محكماً، سبقته مراقبة دقيقة وتوثيق بالكاميرات، لتُسدل الستارة على نشاط المتهم وتُضبط لحظة سقوطه بالجرم المشهود".

وتشير إفادات المشتكين، وفق ما أورد البيان إلى أن "المتهم كان يعتمد أسلوباً نفسياً خبيثاً، إذ يستدرج ضحاياه عبر حديث مطول يستخلص خلاله معلومات شخصية يذكرونها دون وعي، ثم يوهمهم بطقوس تحاكي التنويم المغناطيسي، يرافقها لمس الكتف، ما يسبب – بحسب أقوالهم – حالة من الخمول والتشويش، يستغلها ليستولي على أموالهم بمبالغ طائلة".

وتابع البيان أن "المتهم لم يتوقف خداعه عند هذا الحد، بل كان يثير شفقة ضحاياه بادعاءات كاذبة عن تقديم مساعدات وتوزيع هدايا وعطايا على الفقراء والمعوزين، ليُضفي على أفعاله غطاءً إنسانياً زائفاً يخفي خلفه حقيقة الاستغلال والاحتيال".

وأشار إلى أنه "جرى تنظيم الأوراق التحقيقية بحق المتهم أصولياً، تمهيداً لعرضه على السلطة القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".