بابل.. مصرع طالبتين جامعيتين وإصابة آخرين بحادث سير على طريق "الحلة - الكفل

شفق نيوز- بابل

لقيت طالبتان جامعيتان حتفهما، وأصيب عدد من الركاب بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير مأساوي وقع على الطريق الرابط بين مدينة الحلة وقضاء الكفل في محافظة بابل.

وأفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث نجم عن انقلاب حافلة صغيرة كانت تقل مجموعة من الركاب، من بينهم الطالبتان.

وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف لنقل جثامين الضحايا إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً في مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فنياً لتحديد الأسباب وتدقيق ملابسات الواقعة.