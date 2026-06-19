بابل.. مصرع شخص بحادث عمل واعتقال عصابة سرقة منزلاً

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الجمعة، بمصرع شخص جراء حادث عمل في مكتب للمواد الإنشائية، فيما تم إلقاء القبض على عصابة مختصة بالسرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق سيارة حمل لقي مصرعه في أحد مكاتب بيع المواد الإنشائية نتيجة سقوط أكوام من الحديد عليه في ناحية النيل شمالي الحلة مركز المحافظة".

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث.

وفي سياق آخر، أعلن المصدر عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص سرقوا مليوني دينار من أحد المنازل في الحي العسكري التابعة لقضاء الهاشمية جنوبي مدينة الحلة.