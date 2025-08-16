بابل.. قتلى ومصابون إثر نزاع "عائلي" مسلح

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بان نزاعاً اجتماعياً خلّف قتلى وإصابات في محافظة بابل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا، إثر مشاجرة مسلحة وقعت في منطقة الشجيرية بقضاء المحاويل في محافظة بابل".

بينما ذكر مصدر أمني في شرطة بابل، أن "النزاع اندلع جراء خلاف قديم بين أفراد العائلة، الأمر الذي أسفر عن تسجيل 3 إصابات بينهم اثنان يتلقون العلاج حالياً، فيما فارق الثالث الحياة متأثراً بالإصابة".

وأضاف أن "القوات الأمنية باشرت بملاحقة الجناة"، مؤكداً أنهم "معروفون لدى الأجهزة الأمنية".