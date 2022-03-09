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بابل .. فتح تحقيق في حادثة المتظاهرين واعتقال أحد المتورطين من حماية البرلمانية

Category: أمـن

Date: 2022-03-09T09:17:50+0000
بابل .. فتح تحقيق في حادثة المتظاهرين واعتقال أحد المتورطين من حماية البرلمانية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأربعاء، فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات حادث "إعتداء" طال ستة من المتظاهرين ضمنهم الناشط "ضرغام"، تظاهروا مساء ليلة أمس الثلاثاء جنوبي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات الأولية تشير الى أن الاعتداء حدث برمي الحجارة واستخدام العصي الغليظة ، وفتح الرصاص الحي ، مضيفة أن الخسائر اقتصرت على إصابة خمسة متظاهرين بجروح متفاوته بالحجارة والعصي ، والسادس بطلق ناري .

وأوضحت القيادة في بيانها نقل الجميع الى إحدى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج وكانت إصابة الناشط الدكتور ضرغام هي الأشد بينهما .

فيما أكدت إعتقال أحد أفراد الحماية المتورطين بالحادث على خلفية صدور عدد من أوامر القبض من السلطة القضائية شملت جميع المعتدين، مشيرة إلى ان الاجهزة الأمنية المختصة تلاحق البقية الآن .

وفي ليلة أمس أفاد مصدر أمني مسؤول، بأن أفراد حماية عضو مجلس نواب عن محافظة بابل أطلقوا النار على مجموعة من المتظاهرين بينهم الناشط "ضرغام ماجد".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من المتظاهرين بينهم الناشط ضرغام تظاهروا، مساء اليوم، امام منزل النائبة سها السلطاني في محافظة بابل، وقاموا برمي الحجارة على منزلها".

وأوضح المصدر، أن "أفراد حماية النائبة قاموا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء"، مشيراً الى "إصابة متظاهرين بضربات نتيجة تبادل الضرب بالحجارة".

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