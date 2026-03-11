(فيديو).. استهداف مقر للحشد الشعبي بضربتين جويتين شمالي بابل (تحديث)

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتعرّض كراج "الموحد" للسيارات في قضاء المسيّب بمحافظة بابل إلى استهداف بواسطة طائرة مسيّرة، فيما أوضحت "خلية الأزمة الإعلامية" في المحافظة أن القصف طال مقراً للحشد الشعبي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة المسيّرة سقطت داخل كراج السيارات في القضاء، من دون أن تسفر الحادثة عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية تُذكر.

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وبدأت بجمع المعلومات وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الاستهداف والجهة التي تقف وراءه".

ولاحقاً أكدت "خلية الأزمة الإعلامية" في بابل، تعرض أحد المقرات القديمة التابعة لأحد ألوية الحشد الشعبي الذي يقع مقابل مركز شرطة التحرير في قضاء المسيب شمالي المحافظة، لضربتين جويتين.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية المختصة باشرت بمتابعة الحادث ميدانياً، وسيتم تزويد الرأي العام بالتفاصيل حال ورودها.