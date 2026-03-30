بابل.. ضبط طائرات مسيرة مفخخة معدة لاستهداف محيط مطار بغداد

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، ليل الاثنين- الثلاثاء، بالعثور على عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة والجاهزة للإطلاق من محافظة بابل صوب مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات عثر عليها في منطقة الجيلاويين تحديداً قرب المعهد التقني في قضاء المسيّب شمالي بابل، مبيناً أن الطائرات كانت معدّة لتنفيذ هجوم على مركز الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من ضبطها واحباطها.

ويأتي الحادث بعد ساعات من تصاعد الهجمات على محيط مطار بغداد، إذ أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس الاثنين أن قاعدة محمد علاء الجوية المجاورة للمطار تعرضت لقصف صاروخي أدى إلى تدمير طائرة من دون تسجيل إصابات، بينما سبق ذلك بساعات وأيام تسجيل هجمات أخرى على مركز الدعم الدبلوماسي ومواقع لوجستية في المنطقة نفسها.