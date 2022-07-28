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بابل.. ضبط دراجة نارية تحمل أكثر من كيلوغراما من المخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-07-28T07:07:28+0000
بابل.. ضبط دراجة نارية تحمل أكثر من كيلوغراما من المخدرات

شفق نيوز/ تمكنت قيادة شرطة بابل يوم الخميس، من ضبط دراجة نارية محملة بمواد مخدرة.

وذكر بيان لقيادة شرطة بابل ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الدراجة تحمل قرابة كيلو غرام من المخدرات، ونحو (60) قرصا مخدرا، مع ميزان إلكتروني، وأدوات للتعاطي، وسلاح مسدس.

واشار البيان إلى أن عملية الضبط تمت في عملية أمنية جنوبي المحافظة.

وبينت القيادة في بيانها؛ أن العملية نفذتها مفارز شرطة قضاء الهاشمية ضمن قاطع المسؤولية، مشيرة إلى تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

ولفت البيان؛ إلى أنه تم التعرف على المتهم وما يزال الجهد الأمني متواصل للقبض عليه وتقديمه للعدالة.

وفي ميسان؛ نُفذت عمليات تفتيش ونصب السيطرات ضمن قاطع المسؤولية، أسفرت عن إلقاء القبض على (ستة) مطلوبين بينهم متهمين بالارهاب وبتعاطي وتجارة المواد المخدرة بحسب بيان لقيادة عمليات ميسان ورد لوكالة شفق نيوز. 

ووفقا للبيان؛ تم ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة  في المحافظة، مشيرا إلى مواصلة قيادة عمليات ميسان والقطعات التابعة لها عمليات البحث والتفتيش ونزع السلاح غير المرخص لحماية جميع المواطنين وتوفير الامن في المحافظة.

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