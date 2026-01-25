بابل تُسفّر وديالى تعيد.. مطاردة مطلوبين وإعادة هاربة منذ عام

شفق نيوز- بابل/ ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الأحد، القبض على مطلوبين اثنين أحدهما مطلوب لشرطة نينوى، والآخر للقضاء في واسط وصادر بحقه ثلاثة أوامر قبض، فيما أعلنت شرطة ديالى إعادة امرأة هاربة إلى ذويها في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال تمكنت من رصد تطابق إيجابي لمواطن من مواليد 1985 يعمل موظفاً ويسكن بغداد، ليتبين أنه مطلوب وفق المادة (292) من قانون العقوبات ومطلوب إلى شرطة نينوى".

وأضافت "تم إلقاء القبض عليه واستكمال محاضر الضبط وتسليمه إلى المركز المختص تمهيداً لتسفيره أصولياً إلى الجهة الطالبة في شرطة نينوى".

وفي بيان آخر لشرطة بابل، أعلنت أن "مفارز سيطرة الحمزة الغربي تمكنت من توقيف مواطن مواليد 1972، كاسب من واسط، صادر بحقه ثلاثة أوامر قبض (المواد 40 – 43 – 44) من محكمة تنفيذ العزيزية وتسليمه إلى المركز المختص تمهيداً لترحيله إلى جهة الطلب".

أما في ديالى، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة أن "مفارز قسم شرطة بعقوبة – مركز الشرقي اشتبهت بإحدى النساء في سوق بعقوبة وبعد التحقق من وضعها القانوني تبين أنها هاربة من ذويها منذ أكثر من سنة بسبب خلافات شخصية".

وأشارت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، والتواصل مع ذويها بعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق المختص، حيث تقرر تسليمها إلى ذويها أصولياً".