بابل .. تفكيك شبكة للإتجار بالبشر كان أفرادها ينوون بيع طفلين مقابل 30 مليون دينار

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم السبت، بأنها فككت شبكة للإتجار بالبشر متكونة من رجلين وامرأتين كانوا ينوون بيع طفلين احدهما رضيع مجهول وغير مسجل مقابل 30 مليون، وذلك في محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر في محافظة بابل و بكمين محكم و بالجرم المشهود تمكنت من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر والقبض على أفرادها والتحفظ على طفلين كانا بصحبتهم احدهما يبلغ من العمر 4 سنوات، والاخر رضيع مجهول وغير مسجل عندما كانوا يحاولون بيعهما بمبلغ وقدرة 30 مليون دينار عراقي .

ووفقا للبيان، فإنه من خلال التحقيق مع افراد الشبكة اعترفوا صراحة بقيامهم بالاتجار بالبشر والاتفاق على بيع الطفلين بمبلغ مالي وقدرة 30 مليون دينار عراقي ، دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل.