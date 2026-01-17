بابل.. تفكيك شبكة للاتجار بالأطفال تضم موظفين في القطاع الصحي

شفق نيوز- بابل

أعلن مدير الجريمة المنظمة في محافظة بابل، العقيد ياسر سليم وتوت، يوم السبت، عن تفكيك شبكة خطيرة تتاجر بالأطفال، تضم موظفين في القطاع الصحي، وذلك خلال عملية أمنية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وقال وتوت، لوكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في بابل، باشرت واجباً أمنياً في منطقة شارع 80 وسط الحلة.

وأضاف أن العملية، التي قادها ميدانياً مدير قسم الاتجار بالبشر العقيد حسام علي حنون، والملازم مرتضى وتوت، أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود.