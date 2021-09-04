بابل.. حظر تجوال لإشعار آخر وإضرام النيران في متاجر (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بفرض حظر التجوال في أحد أقضية محافظة بابل خشية وقوع أعمال عنف انتقامية على خلفية حادث شجار دامي وقع أمس الجمعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ بابل حسن منديل وجه بفرض حظر التجوال في قضاء الاسكندرية من الآن وحتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي خشية وقوع أعمال عنف انتقامية على خلفية مقتل شقيقين وإصابة ثالث بجروح في مشاجرة أمس الجمعة.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن تحاول فرض الأمن في مركز القضاء بعد دخول عدد كبير من مسلحي عشيرتي طرفي النزاع وسط إطلاق نار، مبينا أن مسلحي عشيرة الجنابيين أضرموا النيران في عدد من متاجر الجبوري في المدينة.

والجمعة، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شجارا وقع بين ثلاثة أشقاء وأحد البقالين في منطقة الحصوة بقضاء الاسكندرية شمالي المحافظة نتيجة تجاوز الأخير (الجاني) على محل تجاري لهم"، لافتا إلى أن "الحادث في بادئ الأمر كان عبارة شجار بالأيدي تطور لاحقا إلى استخدام الأسلحة البيضاء".

وأضاف، أن "الجاني هو من أشهر سلاحه بوجه المجنى عليهم، حيث تمكن من طعن اثنين منهم وقتلهما على الفور بمساعدة أفراد آخرين كانوا معه، فيما أصاب شقيقهم الثالث بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، بالقول إن "المتشاجرين هم أبناء منطقة واحدة وقد تم تشخيص الجاني من قبل الأجهزة الأمنية واعتقاله ومعه شخصان آخران نفذوا جريمتهم البشعة بحق الأشقاء الثلاثة".

وأوضح المصدر، أن"هناك وساطة عشائرية كبيرة في الموضوع لوضع هدنة بين طرفي الحادث، خوفا من تطوره وفقدان السيطرة عليه".

بدورها قالت شرطة محافظة بابل في بيان اليوم انها القت القبض على متهم قتل شخصين وأصاب آخريَن في مشاجرة.

وذكرت في بيان، أنه بعد حصول مشاجرة بين طرفين على محل داخل سوق القرية العصرية بناحية الإسكندرية شمالي بابل ، أسفر عنها مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين بواسطة آلة جارحة "سكين" وهروب الجناة الى جهة مجهولة ، وجه قائد شرطة المحافظة اللواء علي هلال الشمري ، باستنفار الأجهزة الأمنية كافة ضمن قاطع المسؤولية للقبض على الجناة وبأسرع وقت ممكن .

ووفقا للبيان فإنه في أقل من ساعة واحدة تمكنت قوة من قسم شرطة الاسكندرية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بعملية القتل ومعه إثنان آخران اشتركا في المشاجرة ، ليتم نقلهم كافة الى مركز التحقيق المختص لإكمال الاجراءات القانونية واحالتهم الى القضاء .