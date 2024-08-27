بابل.. تحرير طفل تم اختطافه بـ"مساعدة" والديه لاتهام آخرين بخطفه (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، مساء اليوم الثلاثاء، عن تحرير طفل تم اختطافه بعلم ومساعدة والديه لاتهام آخرين بالجريمة.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة محافظة بابل أعلنت عن تمكن قواتها من تحرير طفل مختطف وإلقاء القبض على الخاطفين في منطقة المهناوية".

وبين أنه "من خلال التحقيقات الأولية تبين أن والد ووالدة الطفل المخطوف قاما باستئجار الخاطفين لغرض اتهام آخرين بينهم عدوات سابقة".

وأشار إلى أن "عملية القبض جاءت بعد التحري وجمع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية الأصولية".