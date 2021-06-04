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بابل.. الأمن يداهم منزل امرأة "عنّفت" طفلة مصابة بالتوحد ويفشل باعتقالها

Category: أمـن

Date: 2021-06-04T15:32:12+0000
بابل.. الأمن يداهم منزل امرأة "عنّفت" طفلة مصابة بالتوحد ويفشل باعتقالها

شفق نيوز/ داهمت قوة أمنية في محافظة بابل، اليوم الجمعة، منزل امرأة ظهرت في مقطع فيديو وهي تعنف طفلة مصابة بمرض التوحد.

وذكر مصدر أمني في شرطة بابل لوكالة شفق نيوز"، أن "قوة أمنية مشتركة داهمت منزل امرأة في محافظة بابل ظهرت في مقطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وهي تعنف طفلة مصابة بمرض التوحد، مما أثار سخط المتابعين وطالبوا بإنزال القصاص بحق الامرأة ".

وبين المصدر، أن "عملية المداهمة لم تثمر عن اعتقال المرأة المطلوبة بسبب هروبها إلى مكان مجهول "، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية شددت من الإجراءات بحثا عنها".

وأضاف، أن" الطفلة المعنفة سيتم نقلها إلى أحد اماكن الرعاية الاجتماعية لغرض تقديم العلاج اللازم لها".

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