بابل.. الإطاحة بعصابة "نسوية" للاتجار بالبشر

شفق نيوز- بابل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة متخصصة بالاتجار بالبشر في محافظة بابل، مكونة من ستة أشخاص بينهم أربع نساء، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت وسط مدينة الحلة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أن "قوة مشتركة من مفارز استخبارات وأمن بابل الميدانية (مكتب استخبارات وأمن المحاويل) وقسم مكافحة الاتجار بالبشر في المحافظة تمكنت من نصب كمين محكم للعصابة".

وبينت أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، لافتة إلى أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد العصابة، المؤلفة من رجلين وأربع نساء، بالجرم المشهود وسط مدينة الحلة، بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقاً للقانون، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.