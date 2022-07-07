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بابل.. الإطاحة بشبكتين لتهريب الآثار وضبط قطع أثرية قيمة

Category: أمـن

Date: 2022-07-07T11:37:38+0000
بابل.. الإطاحة بشبكتين لتهريب الآثار وضبط قطع أثرية قيمة

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، بأن الاستخبارات ألقت القبض على شبكتين لتهريب الآثار وضبط قطع اثرية قيمة في محافظة بابل. 

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على شبكتين لتهريب الاثار في محافظة بابل.

وبينت أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد قيام مفارز الوكالة بتعقب شبكات التهريب والمتاجرة بالاثار، حيث تم نصب كمين محكم واستدراج احدى الشبكات في محافظة بابل والقاء القبض على جميع افرادها المكونة من 7 متهمين وبحوزتهم 8 قطع اثرية قيمة.

وأشارت الى أفراد وكالة الاستخبارات نفذوا عملية نوعية أخرى، اسفرت عن القبض على متهمين من اعضاء شبكة ثانية لتهريب الاثار وبحوزتهم 25 قطعة اثرية بعد استخدام الطرق الفنية وتعقبهم لحين القبض عليهما بالجرم المشهود.

 

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