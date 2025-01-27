بابل: القبض على مطلوب مهم لمحافظة شمالية بقضية جنائية خطيرة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الاثنين، القبض على متهم مطلوب على ذمة قضية جنائية خطيرة لإحدى المحافظات الشمالية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز سيطرة حلة - نجف، التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب لإحدى المحافظات الشمالية بتهمة القتل العمد وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات".

وأوضحت، أن "ذلك جاء أثناء محاولة المتهم العبور من السيطرة، حيث تم الاشتباه به، وبعد تدقيق بياناته تبين أنه مطلوب على ذمة قضية جنائية خطيرة في محافظة شمالية، وعلى الفور، تم التواصل مع جهة الطلب في المحافظة المعنية، والتي أكدت أن المتهم يُعتبر من الأشخاص المهمين والمطلوبين لديها بتهمة القتل العمد".

وبينت، أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيداً لتسليمه إلى الجهات المختصة في المحافظة الطالبة لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقه".