بابل.. الشرطة تنقذ شاباً من الانتحار وتعتقل 8 مطلوبين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الأحد، عن إنقاذ حياة شاب حاول الانتحار من أعلى جسر في مدينة الحلة، إلى جانب القبض على ثمانية مطلوبين وضبط مخدرات في حملة أمنية بالمحافظة.

وبحسب بيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن مفارز من دورية شرطة النجدة نداء (ب 5) استجابت لنداء الحالة الوارد من غرفة السيطرة المركزية وتمكنت في وقت قياسي من الوصول إلى الشاب وإنقاذ حياته بعدما حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر "تبه" وسط مدينة الحلة، فيما باشر مركز الشرطة المختص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من جانب آخر، ذكرت القيادة في بيان منفصل اليوم، أن مديريات الأقسام الميدانية في قيادة شرطة محافظة بابل، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى نفذت حملة أمنية شاملة استهدفت مختلف مناطق المحافظة ونقاط التفتيش الرئيسية فيها أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء بموجب مواد قانونية متنوعة.

وأضافت، كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط متهم بحوزته نحو نصف غرام من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة إلى حجز أربع دراجات نارية مخالفة للتعليمات والقوانين المرورية.