بابل.. الزركاني قائدا جديدا لشرطة المحافظة بدلا عن الحسناوي

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتغيير قائد شرطة بابل بأمر من وزير الداخلية، ضمن إجراءات إدارية داخل الوزارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية أصدر أمراً بنقل اللواء علي كامل الحسناوي من منصبه كقائد لشرطة بابل، إلى منصب مدير مديرية التسجيل الجنائي".

واضاف أنه "تم تكليف اللواء عباس الزركاني بتولي المهام بدلاً عنه".

وأضاف أن "هذا التغيير يأتي في إطار الإجراءات الإدارية المتخذة داخل الوزارة".

وكانت وزارة الداخلية، كلفت الحسناوي بمهام قائد شرطة بابل، في كانون الثاني/ يناير 2024، خلفاً للواء خالد الشمري، الذي كان في حينها قائدا لشرطة المحافظة.