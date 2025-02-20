بابل.. اعتقال 22 مطلوباً بتهم جنائية وآخرين بحوزتهم 100 شريحة اتصال غير مسجلة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 22 مطلوباً بتهم جنائية مختلفة ومخالفين، واعتقال آخرين بحوزتهم 100 شريحة اتصال غير مسجلة رسمياً.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديريات أقسام قيادة شرطة بابل الميدانية، وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى، نفذت حملة أمنية مكثفة طالت مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها.

وأسفرت الحملة عن تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في القبض على 15 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم مطلوب بخمس قضايا جنائية منها النصب والاحتيال.

كما تم رصد وتسجيل 35 مخالفة مرورية متنوعة، وحجز دراجة نارية واحدة مخالفة، وتوقيف سبعة إشخاص مخالفين للقانون، بينهم اثنان أجنبيان مخالفان لشروط الإقامة.

فيما ألقت مديرية استخبارات وأمن بابل في قضاء المحاويل القبض على أشخاص وبحوزتهم 100 شريحة اتصال غير أصولية وغير مسجلة ولا تمتلك عائدية ملكية، الأمر الذي يدعو ضعاف النفوس لشرائها لتنفيذ جرائم تهديد وغيرها وتم تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والجزائية بحقهم.