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بابل.. اعتقال متهمين بحادثة "الإبراهيمية" وانتحار فتاة واعتداء على مستشفى

Category: أمـن

Date: 2022-04-30T06:48:07+0000
بابل.. اعتقال متهمين بحادثة "الإبراهيمية" وانتحار فتاة واعتداء على مستشفى

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم السبت، القبض على متهمين اثنين بجريمة قتل في بابل، فيما أفاد مصدر أمني، بانتحار فتاة واعتداء على مستشفى في المحافظة أيضاً.

وأوضحت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على متهمين اثنين بحادثة مقتل مواطن في ناحية الإبراهيمية بمحافظة بابل، على خلفية مشاجرة، وإيداعهما التوقيف حسب قرار قاضي التحقيق".

فيما أبلغ المصدر، الوكالة، أن "فتاة في الثامنة عشرة من عمرها أقدمت على الانتحار من خلال شنق نفسها داخل منزلها في قضاء المحاويل شمالي بابل".

وفي حادث ثالث ببابل، أضاف المصدر، أن "مشادة حدثت بين مرافقي مريض من جهة وطبيب مقيم وصيدلاني من جهة أخرى، تطورت إلى شجار وضرب ما أدى إلى إصابتهما برضوض داخل مستشفى قضاء المسيب شمال الحلة، (مركز المحافظة)"، مؤكداً أن "قوات الأمن اعتقلت المعتدين على الطبيب والصيدلاني".

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