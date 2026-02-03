بابل .. اعتقال بعثي يروج لداعش والبحث عن "جثة جنين" اختفت داخل مستشفى بظروف غامضة

شفق نيوز - بابل

أفادت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على شخص بتهمة الانتماء الى حزب البعث المحظور في العراق اضافة الى ارتباطه بتنظيم داعش، وذلك في محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان، إن مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على أحد منتمي حزب البعث المحظور في محافظة بابل، استنادا إلى أحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.

ونقل البيان عن مديرية الاستخبارات، قولها، إن المتهم (ع.ح.م) ثبت انتماؤه إلى حزب البعث المنحل، فضلا عن ارتباطه بعناصر تنظيم داعش الإرهابي والترويج لأفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات ونيل جزائه العادل وفق القانون.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.

وعلى صعيد آخر وفي بابل ايضا، وجّه رئيس حكومتها المحلية علي تركي، بإجراءات تحقيقية عاجلة في حادثة فقدان "جثة جنين" داخل مستشفى الامام الصادق.

وترأس تركي، اجتماعاً طارئاً عقد في المستشفى، بحضور قائد شرطة المحافظة اللواء عباس الزركاني، ومدير استخبارات بابل اللواء أحمد، ومدير عام الصحة حيدر البيرماني، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المحلية، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء هذا الاجتماع لمتابعة تفاصيل حادثة فقدان جثة جنين "بعمر خمسة أشهر" بحسب ما افاد مدير عام صحة بابل الدكتور حيدر البيرماني.

بدوره شدد محافظ بابل خلال الاجتماع، على محاسبة المقصرين وإجراء التحقيقات بشكل عاجل.