إقالة قائد عمليات نينوى وتعيين آخر بدلا منه

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري رفيع يوم الأربعاء بإقالة قائد عمليات نينوى اللواء الركن إسماعيل المحلاوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجهات العليا قررت تكليف اللواء الركن محمود الفلاحي لمنصب قائد عمليات نينوى بدلا من المقال.

ووفقا للمصدر فإن سبب إقالة المحلاوي يعود إلى تقاعسه بالكثير من الملفات المهمة منها المكاتب الاقتصادية للأحزاب والفصائل المسلحة.

يشار إلى أن اللواء الركن محمود الفلاحي شغل سابقا منصب قائد عمليات الأنبار وقد اتهمته جهات سياسية شيعية بالتخابر مع وكالة الاستخبارات الأمريكية الـCAI وطالبت باعدامه.

وشكلت وزارة الدفاع العراقية في العام 2019 لجنة تحقيق، بعد أن تداولت محطات فضائية، مقطعا صوتيا نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، وهو يتحدث مع أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وأعلن وزير الدفاع السابق نجاح الشمري في شهر آب/أغسطس من العام 2019 أن التحقيق أثبت بطلان التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق، اللواء الركن محمود الفلاحي، بـ"التخابر".