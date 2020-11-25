ايران تستعين بحزب الله اللبناني لتهدئة فصائل العراق

شفق نيوز/ ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" أن قائد قوة القدس الجنرال اسماعيل قاآني زار العاصمة اللبنانية بيروت حيث التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في اطار جهد لاقناع الفصائل العراقية الموالية لإيران، بالا تشن المزيد من الهجمات على القوات الاميركية في العراق.

ونقل الموقع عن مصادر تحدثت ل"أرابيك بوست" ولها اطلاع على زيارة اسماعيل قاآني، قولها إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طلب من الجنرال قاآني التدخل فيما بدأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب السحب التدريجي للقوات الاميركية من العراق.

ونقل "ميدل إيست مونيتور" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المصادر قولها إن الاجتماع بين اسماعيل قاآني ونصرالله، حضره ايضا زعيم كتائب حزب الله العراقي عبدالعزيز ابو الفدك.

واشارت المصادر الى ان ايران وحزب الله اللبناني، اتفقا على ضرورة الا تتم أية هجمات ضد القوات الاميركية في العراق من اجل تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، او منح ترامب ذريعة لارتكاب "عمل غبي ضد العراق او ايران".

وبعد هذه الاجتماعات التي عقدت في بيروت، قام الجنرال الايراني بزيارة الى بغداد حيث التقى الكاظمي في مكتبه في المنطقة الخضراء.

وقال مصدر مطلع على الاجتماع ان رئيس الوزراء العراقي يخشى من تصعيد النزاع بين الولايات المتحدة والفصائل الشيعية المسلحة.

وتشير التقارير ايضا الى ان الجنرال اسماعيل قاآني، التقى أيضا مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعماء فصائل شيعية أخرى موالية لإيران، بمن فيهم قيس الخزعلي، وعصائب اهل الحق.

لكن المصادر اشارت الى ان الجنرال الايراني فشل في انهاء الخلافات بين الفصائل العراقية المسلحة، مضيفة أن بعض زعماء الفصائل رفضوا الاوامر الايرانية قائلين ان لديهم الحق للدفاع عن أنفسهم ضد الولايات المتحدة.