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اهالي بلدة عراقية يستنجدون بالكاظمي لإنقاذهم من "قناصي الموت"

Category: أمـن

Date: 2020-12-10T11:05:20+0000
اهالي بلدة عراقية يستنجدون بالكاظمي لإنقاذهم من "قناصي الموت"

شفق نيوز/ طالب اهالي قرية زاغنية التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتدخل وانقاذهم من الهجمات المسلحة التي باتت شبه يومية، وعمليات القنص التي تمارسها عناصر تنيظم داعش ضد الاهالي.

 ونقل احد وجهاء القرية ابو احمد التميمي 63 عاما لوكالة شفق نيوز، ان منطقة زاغنية اصبحت تحت مرمى  قناصي داعش الذين يستخدمون اسلحة متطورة ومن مسافات بعيدة تستهدف المدنيين ونقاط المرابطة الى جانب الهجمات الصاروخية بقذائف الهاونات.

واكد ان هجمات داعش حولت الكثير من بساتين القرية والمناطق الزراعية الى مناطق محرمة  خوفا من هجمات القنص  المميتة ما الحق اضرارا معيشية كبيرة بسكان زاغنية الذين يعتمدون الزراعة مصدرا معيشيا اساسيا.

واضاف التميميان "الحلول الامنية لهجمات وتهديدات داعش غائبة منذ سنوات ما دفعنا للاستنجاد برئيس مجلس الوزراء لانقاذ زاغنية من  خطر عناصر داعش وفرض خطط محكمة تعيد ثقة المواطن بالاجهزة الامنية".

ويعزو مختصون  فشل السيطرة الامنية على الحوادث والهجمات في مناطق ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة الطبيعة الجغرافية الوعرة وضعف الجهد الاستخباري والصراع السياسي والطائفي.

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