"انهيار أمني" في قضاء جنوبي العراق بسبب استهداف ناشطين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الخميس، بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح بنزاع مسلح في شرقي المحافظة بين عشيرتين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "افراداً من عشيرة الرميض قاموا فجر اليوم بشن هجمات مسلحة على ثلاثة ناشطين من عشيرة آل عمر في قضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهها الناشطون إلى قائممقام القضاء احمد الرميض".

وبين أن "الهجمات المسلحة ادت لاصابة ناشطين بجروح بليغة".

واضاف المصدر، ان "افراداً من عشيرة آل عمر ردوا بقوة وقاموا بمهاجمة عشيرة الرميض بمعقلها، مستخدمين مختلف الأسلحة المتوسطة، بحثاً عن الجناة ما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص كحصيلة أولية، فيما لاذ البقية بالفرار لجهة مجهولة".