انهيار مبنى مطعم وسط بغداد جراء انفجار مجهول

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانهيار مبنى مطعم في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد جراء انفجار مجهول.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مبنى مطعم (ليلى) الواقع ضمن شارع الوزراء في منطقة الجادرية تعرض للانهيار الكامل نتيجة انفجار مجهول".

ووفقًا للمعلومات الاولية فأن "الانفجار حصل نتيجة خلل في منظومة الغاز".

وتابع المصدر أن "اغلب العمال كانوا موجودين في سرداب المطعم الذي يستخدم للطبخ"، لافتا الى أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث للبحث والانقاذ".

وأشار الى ان "الدفاع المدني ونجدة بغداد تمكنا من اخلاء 3 مصابين كحصيلة أولية".

بدورها أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان عن وجود اشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار.