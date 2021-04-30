انهاء نزاع عشائري في العراق دام لعشرين عاماً

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة التوصل الى حل "نهائي" لنزاع عشائري دام ٢٠ سنة بين عشيرتين في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وقال اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان، إن قيادة العمليات وبحضور المحافظ وشيوخ ووجهاء العشائر التوصل إلى حل نهائي لنزاع عشائري دام لسنوات بين عشيرتي الكرامشة والفريجات، معلنا بذلك إنتهاء أقدم نزاع عشائري في البصرة دام لأكثر من عشرين سنة.

وتشهد المحافظات الجنوبية للعراق وبخاصة البصرة، اشتباكات متكررة بين القبائل تستخدم فيها الأسلحة النارية، حيث تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين في غالب الأحيان.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية.