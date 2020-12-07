انقطاع كامل للكهرباء عن مدينة بالأنبار جراء "هجمات إرهابية"

شفق نيوز/ تعرضت مجموعة من أبراج نقل الطاقة الكهربائية في قضاء القائم غربي محافظة الانبار، يوم الإثنين، إلى هجمات أدت إلى تفجير برجين قرب منطقة تيوان التابعة للقضاء، بالإضافة إلى تفجير ستة ابراج أخرى بين قضاء عنه وقضاء حديثة، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مدينة القائم، وفق مسؤول محلي.

وقال مسؤول محلي في قضاء القائم لوكالة شفق نيوز، "خرج فريق من قطاع كهرباء القائم، صباح اليوم الاثنين، من أجل الاطلاع على أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وعند وصوله تبين أن برجين في منطقة تيوان التي تبعد عن مركز القائم بحدود 15 كم قد تم تفجيرهما".

وأضاف بالقول، "في الأثناء وردنا خبر تفجير ستة ابراج اخرى بين قضاء عنه وقضاء حديثة، والتي تغذي القائم بالكهرباء، وعند خروجنا لمعرفة أسباب الانفجار تبين وجود متفجرات حول الأبراج".

واستطرد المصدر أنها "عمليات إرهابية، ولا اعتقد ان لداعش يد فيها، بل هناك مجاميع إرهابية أخرى تهدف لإرهاب المواطنين"، دون الإشارة إلى هويتها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "تم إعلام دائرة شبكات الطاقة ومحافظ الانبار، بالإضافة إلى الاتصال بوزير الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه صيانة هذه الأبراج حتى الآن، والاعتماد الكلي حاليا على المولدات الأهلية".