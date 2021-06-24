انقطاع تام للكهرباء عن بلدتين عراقيتين جراء تفجير برجين للطاقة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين بقيام مجهولين بتفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بين قضاء العلم شرق صلاح الدين وحدود محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مجهولين فجروا برجين لنقل الطاقة الكهربائية في قرية (العوادية) الواقعة بين اطراف الحويجة قرب تلال حمرين وقضاء العلم شرقي صلاح الدين ما سبب انقطاعا تاما للتيار الكهربائي عن قضاءي الدور والعلم.

واكد المصدر ان التفجير هو الثالث من نوعه منذ 3 ايام بعد اصلاح برج سابق في اطراف ناحية العلم، عازيا اسباب الحادث الى غياب الحماية الامنية وبعد الابراج عن القطعات الامنية او لدوافع تخريبية تقف وراءها جهات مستفيدة.

وتشهد صلاح الدين حربا واسعة للكهرباء تمثلت بتفجير اكثر من 20 برجا خلال اسبوع في عموم مناطق المحافظة وسط غضب واستياء شعبي ورسمي