انقطاع الكهرباء عن ثلاث محافظات عراقية بعد تفجيرات وأعمال تخريبية

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية في ديالى وصلاح الدين، بقيام عناصر من داعش بتفخيخ وحرق محطة للكهرباء في اطراف ناحية جلولاء فيما تسبب تفجير أبراج بين ديالى وحدود كركوك- صلاح الدين بانقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من ثلاث محافظات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر داعش تسللت الى حي الشهداء شمالي جلولاء وقامت بتفخيخ وحرق محطة "سيد جابر" الكهربائية شمالي الناحية ولاذوا بالفرار بعد مطاردتهم من قبل قوات الامن والحشد الشعبي.

واكد المصدر وجود فراغات وغياب امنية في المناطق الشمالية لأطراف جلولاء وبشكل مستمر ليلا ما منح عناصر داعش فرص للتسلل وشن هجمات خلال الـ 72 ساعة الاخيرة.

وتشهد ناحية جلولاء واطراف خانقين منذ ثلاث سنوات هجمات وحوادث امنية غير مسبوقة بسبب الفراغات الامنية التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة ابان احداث استفتاء استقلال كوردستان وسط معلومات وتفاهمات بعودة البيشمركة للمشاركة بالتنسيق والملف الامني للمناطق المتنازع عليها في ديالى والمحافظات الاخرى.

وفي سياق متصل افاد مصدر مسؤول في صلاح الدين بانقطاع التيار الكهربائي عن اغلب اجزاء محافظات (كركوك – صلاح الدين – ونينوى) بسبب تعرض أبراج نقل الطاقة بين حدود ديالى وكركوك – صلاح الدين لاعمال تخريبية من قبل عناصر التنظيم.

وقال لوكالة شفق نيوز مساء الاثنين، إن عناصر من داعش فجرت برجين وتضرر ثالث لنقل الطاقة الكهربائية في قرية "الحسيوات" 15كم شمالي مركز قضاء العظيم بمحافظة ديالى.

وتتعرض ابراج الطاقة الكهربائية الى اعمال تخريبية مستمرة في المناطق النائية والبعيدة عن التواجد الأمني في المحافظات الساخنة امنيا وابرزها ديالى وكركوك وصلاح الدين.