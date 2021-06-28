انقطاع الطاقة عن مناطق واسعة.. تفجير برجين للكهرباء في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاثنين، بتفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمال غرب بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان مجهولين قاموا بتفجير برجي نقل الطاقة الكهربائية (44-45) في اطراف قرية (داوود السالم في منطقة الهاشميات ) شمال غرب بعقوبة ضمن خط ديالى – شرق بغداد (400 كي في) بعبوات ناسفة ما تسبب بتدمير البرج 44 والحاق اضرار بالبرج 45.

واكد المصدر؛ ان فرق الصيانة - قسم الخطوط والقابلوات باشروا بعمليات إصلاح البرج المتضرر وإعادة نصب برج جديد، مشيرا الى ان الحادث تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من ديالى واطراف بغداد.