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انقاذ 3 فتيات من الابتزاز الإلكتروني ومنع شخص من الانتحار ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-28T08:48:08+0000
انقاذ 3 فتيات من الابتزاز الإلكتروني ومنع شخص من الانتحار ببغداد

شفق نيوز/ انقذت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بعمليات مختلفة ثلاث فتيات من عمليات ابتزاز إلكتروني في محافظات الأنبار وبابل وكركوك.

وأضاف بيان للشرطة المجتمعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز المجتمعية تمكنت من التوصل للمبتزين ومواجهتهم بأدلة الإدانة، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات.

وفي العاصمة بغداد؛ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن دوريات النجدة تتمكن من إنقاذ شخص حاول الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة الباب الشرقي.

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