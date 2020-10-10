انقاذ مواطن من الانتحار ومنزل مفخخ يودي بحياة "مختل" في بغداد والانبار

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الاتحادية، يوم السبت، بإنقاذ مواطن حاول الانتحار بإلقاء نفسه في نهر دجلة بالعاصمة بغداد، في وقت أنهى منزل مفخخ حياة آخر في الانبار.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عناصرها تمكنوا من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر٣٩ عاماً حاول الانتحار بإلقاء نفسه في مياه نهر دجلة لأسباب غير معروفة".

وأوضحت أن "دورية راجلة للفوج الثاني اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية ، ضمن قاطع (ابو نؤاس) ببغداد قد لاحظت سقوط أحد الأشخاص في النهر وعلى الفور تمكنت القوة من إنقاذه بعد تقديم الإسعافات الأولية له ، وتبين أنه حاول الانتحار"، مشيرة الى "تسليمه اصولياً الى الجهات المختصة".

على الصعيد الامني، قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد الى وكالىة شفق نيوز، إن مواطنا "مختل عقليا" قتل بعد دخوله الى منزل مفخخ، مشيرة الى انفجار هذا المنزل عليه في حي الجبل بقضاء راوة بمحافظة الأنبار".

وأوضحت خلية الاعلام الامني، أن "هذا الحادث أسفر عن حصول أضرار بالمنزل".