انقاذ "بابا كركر" من فاجعة نيران هائلة.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، عن انقاذ محطة وقود "بابا كركر" في كركوك وابعاد النيران عن خزاناتها.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل صهريج وقود محمل بـ 36 الف لتر من منتج البنزين داخل محطة وقود بابا كركر في محافظة كركوك .

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن فرقها طوقت الحريق وابعدت النيران عن الخزانات الأرضية المملوءة بوقود البنزين واخماد الحريق داخل الصهريج دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

واشارت إلى أن سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة أثناء عمليات تفريغ المنتوج النفطي .