سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انقاذ "بابا كركر" من فاجعة نيران هائلة.. صور

Category: أمـن

Date: 2021-05-22T12:57:11+0000
انقاذ "بابا كركر" من فاجعة نيران هائلة.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، عن انقاذ محطة وقود "بابا كركر" في كركوك وابعاد النيران عن خزاناتها.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل صهريج وقود محمل بـ 36 الف لتر من منتج البنزين داخل محطة وقود بابا كركر في محافظة كركوك .

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن فرقها طوقت الحريق وابعدت النيران عن الخزانات الأرضية المملوءة بوقود البنزين واخماد الحريق داخل الصهريج دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

واشارت إلى أن سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة أثناء عمليات تفريغ المنتوج النفطي .

related

حريق يلتهم مجمعاً تجارياً في كركوك

Date: 2021-04-25 17:33:07
حريق يلتهم مجمعاً تجارياً في كركوك

وفاة واصابة خمسة اشخاص بحريق في كركوك

Date: 2020-05-14 11:13:43
وفاة واصابة خمسة اشخاص بحريق في كركوك

الاطاحة بأحد آمري مفارز "داعش" العسكرية في كركوك

Date: 2020-10-11 15:09:01
الاطاحة بأحد آمري مفارز "داعش" العسكرية في كركوك

إندلاع حريق قرب البنك المركزي العراقي

Date: 2021-02-09 09:50:44
إندلاع حريق قرب البنك المركزي العراقي

رجل مخمور يقتل ابنه البالغ من العمر عام ونصف في كركوك

Date: 2019-06-21 15:53:31
رجل مخمور يقتل ابنه البالغ من العمر عام ونصف في كركوك

بجهود الأهالي والقوات الأمنية.. تلاشي الهجمات "الإرهابية" في بلدة ساخنة بكركوك

Date: 2021-05-13 14:27:40
بجهود الأهالي والقوات الأمنية.. تلاشي الهجمات "الإرهابية" في بلدة ساخنة بكركوك

انتحل افرادها صفة ضابط وتبتز الناس .. القبض على عصابة في كركوك

Date: 2020-06-19 14:57:25
انتحل افرادها صفة ضابط وتبتز الناس .. القبض على عصابة في كركوك

ضبط "أكبر" كمية هيروين في تاريخ كركوك

Date: 2021-02-11 16:51:02
ضبط "أكبر" كمية هيروين في تاريخ كركوك