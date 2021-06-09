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انفجار يُخرج خط كهرباء عن الخدمة في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-06-09T08:30:41+0000
انفجار يُخرج خط كهرباء عن الخدمة في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، خروج خط لنقل الطاقة من الخدمة في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة تسببت بسقوط برجين.

وقال إعلام شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "حدث توقف اليوم على خط الشهيد عبدالله القديمة - شمال سامراء دور جهد ١٣٢ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرجين المرقمين (١٧٣-١٧٥) مما ادى الى سقوط البرجين وتعرض برج الشد المرقم (١٧١)  الى اعمال تخريبية  ايضا وتوقف الخط، بالقرب من قرية العوادية في محافظة كركوك".

وأضافت، "على الفور شرعت ملاكاتنا من فرق صيانة الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد الأبراج الساقطة وتصليح الاضرار واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت".

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