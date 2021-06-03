انفجار يوقع قتيلين و14 مصاباً في الكاظمية ببغداد (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإصابة ثمانية أشخاص يوم الخميس بانفجار وقع في الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اسطوانة غاز انفجرت أمام مطعم بالقرب من كشك الامانات في باب المراد بالكاظمية"، مبيناً أن الاسطوانة كانت لصاحب كشك لبيع الذرة (الشامية).

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح"، مبينا أن بعض الإصابات نجم جراء التدافع بين زبائن المطعم والمتواجدين بقربه.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الوصول إليه، وتم نقل الجرحى الى المستشفيات القريبة، منوهاً إلى احتمال ارتفاع حصيلة عدد الضحايا.

وأردف المصدر بأن خبير الأدلة الجنائية وصل لمكان الحادث لرفع التقرير النهائي.