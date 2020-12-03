انفجار يوقع 6 ضحايا ومصابين من الحشد في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط 6 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي يوم الخميس بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب نقاط امنية تابعة لقوات الحشد الشعبي (أئمة البقيع) في منطقة الهارونية" الواقعة على بعد 7 كم شمال شرقي قضاء المقدادية.

وأضاف أن عنصرا في الحشد لقي مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح متباينة.

وأشار المصدر إلى أن "العبوة كانت موضوعة على مقربة من نقاط المرابطة التابعة للحشد، وان قوات من الحشد شنت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين".

وتشهد مناطق أطراف المقدادية (45 كم شمال شرق بعقوبة) هجمات متكررة بسبب قربها من حوض حمرين اكبر معاقل التنظيمات المسلحة في ديالى منذ سنوات طويلة.