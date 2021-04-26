ديالى.. سقوط ضابط وإصابة 6 عناصر من الرد السريع بانفجار (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط بسقوط ضحية وجرحى من أفراد الرد السريع، يوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة شريط الوقف بمحيط قرية جيزاني الملا جواد استهدفت قوة من الرد السريع خلال عمليات تمشيط للبساتين والقرى الزراعية".

وأوضح المصدر أن الانفجار أسفر عن سقوط ضحية وهو ضابط استخبارات من الرد السريع واصابة 6 اخرين بينهم مقدم امر فوج الثاني لواء الاول من الرد السريع و5 اخرين بينهم 4 بحالة خطيرة جدا واحدهم اصابته طفيفة.

إلى ذلك، أعلن مسؤول حكومي في ديالى انتشار قوات من الرد السريع قادمة من العاصمة بغداد في أطراف ناحية العبارة لمعالجة الخروقات والهجمات الدموية التي تشهدها الناحية.

وتعد هذه الخطة تكرارا لسيناريو ناحية ابي صيدا الساخنة والتي اثمرت عن تحقيق نتائج ايجابية في الحد من هجمات داعش والنزاعات العشائرية المستديمة.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن الملا جواد لوكالة شفق نيوز ان "وزارة الداخلية دفعت باللواء الثاني من فرقة الرد السريع بقرية الجيزاني بناحية العبارة لفرض الأمن والاستقرار فيها بعد الخروقات الامنية الاخيرة بناءً على اوامر من وزارة الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة".

واكد ان "الهدف من الانتشار ملاحقة واجتثاث الجيوب الارهابية وتنفيذ عمليات نوعية واستخبارية منظمة لتجفيف منابع الارهاب وحماية القرى والقصبات من تهديدات تنظيم داعش وهجماته اللصوصية".

وتعرضت قرية "جيزاني" التابعة لناحية العبارة الى هجوم بعبوتين ناسفتين واسلحة قنص خلال الايام الماضية، وخلف الهجوم 11 ضحية ومصابا من الاجهزة الامنية والمدنيين.

وتعد ناحية العبارة ( 15 كم شمال شرق بعقوبة) من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.