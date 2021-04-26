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انفجار يوقع 5 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T10:15:04+0000
انفجار يوقع 5 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط 5 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي، يوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصرا من الحشد الشعبي لقي مصرعه وأصيب أربعة آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة قرب قرية خان يونس الواقعة ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل.

ولم يبين المصدر فيما إذا كانت العبوة جديدة أم من مخلفات الحرب ضد داعش.

والحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر في الناحية، بعد انفجار عبوة ناسفة على فلاح وابنه قرب حاوي كنيطرة الواقع ضمن الناحية ذاتها.

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