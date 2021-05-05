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انفجار يوقع ضحيتين في صفوف الجيش بالبصرة

Category: أمـن

Date: 2021-05-05T13:15:26+0000
انفجار يوقع ضحيتين في صفوف الجيش بالبصرة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، بسقوط جنديين في الجيش العراقي، ضحية جراء انفجار "عنقودي" في محافظة البصرة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مخلفا حربيا (عنقودي) انفجر ظهر اليوم، على جنود أثناء تنظيفهم مكان لنصب أبراج لصالح إحدى الوزارات في منطقة جويدة ضمن محافظة البصرة".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن مقتل جنديين اثنين، وإصابة آخر"، دون المزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الضحايا هم جنود من محافظة ذي قار.

ويعود تاريخ المخلفات الحربية والألغام في محافظة البصرة، إلى ثمانينيات القرن الماضي، التي شهدت حرب الثمان سنوات مع إيران، وبعدها حرب "الخليج".

وتتسبب هذه المخلفات غير المنفقلة، بين فترة وأخرى، بمصرع وإصابة العديد من المواطنين وغيرهم من المزارعين بمحافظة البصرة.

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