انفجار يوقع ضحية من الحشد الشعبي في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بسقوط ضحية من الحشد الشعبي يوم الجمعة بانفجار عبوة ناسفة جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عنصرا من الحشد الشعبي -لواء ٤٣ عصائب أهل الحق- سقط ضحية جراء انفجار عبوة ناسفة قرب منطقة محطة بلد التابعة لقضاء بلد جنوبي صلاح الدين".

وبين المصدر أن "الحادث وقع خلال قيام الحشد بتأمين الطرق أمام زائري سامراء لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي الهادي التي تصادف غدا السبت".

واضاف أن "جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي، فيما شنت قوة من الحشد حملة تفتيش في محيط الحادث بحثا عن عبوات اخرى محتمل وجودها في المنطقة".