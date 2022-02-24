انفجار يوقع إصابات في صفوف الشرطة الاتحادية بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الخميس، بإصابة 4 عناصر من الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة في اطراف قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن 4 عناصر من اللواء 20 التابع للفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية أصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في قرية "الزجي" جنوبي قضاء داقوق.

وأضاف، أن "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث واخلت الجرحى، فيما شنت حملة تفتيش في محيط الحادث بحثا عن منفذي الهجوم".

وتعد مناطق اطراف داقوق من المناطق الساخنة التي تشهد هجمات متكررة لتنظيم داعش تستهدف بشكل خاص القطعات الأمنية والحشد الشعبي.