انفجار يوقع اصابات بين منتسبي الحشد في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن انفجارا أصاب ثمانية منتسبين للحشد الشعبي جنوب غربي محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في جبل نوكيط جنوب غربي نينوى انفجرت، ظهر اليوم، مستهدفة دورية تابعة الى اللواء 33 التابع الى قيادات عمليات نينوى للحشد الشعبي، ما أسفر عن إصابة 8 من افرادها".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، بينما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

بدورها أصدرت، قيادة عمليات نينوى في الحشد بياناً ورد إلى وكالة شفق نيوز، قالت فيه، إن قوة من قيادة العمليات نفذت عملية لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الشيخ يونس جنوب غرب الموصل.

وأوضح البيان، قوة من استخبارات قيادة العمليات واللواء 33 بالحشد الشعبي شارمت بالعملية، موضحاً أنه أثناء عودة القوة التي نفذت العملية بنجاح تعرضت لحادث إرهابي جبان تمثل بانفجار عبوة ناسفة أصيب على أثرها 8 مقاتلين من اللواء المذكور بجروح متفاوتة.

وتجري قوات الحشد الشعبي بشكل شبه يومي، عمليات تفتيش في مقتربات جبل نوكيط الواقع جنوب غرب نينوى بحثاً عن بقايا عناصر "داعش" ولتعزيز الأمن والاستقرار في القرى المحطية وفق البيانات الرسمية