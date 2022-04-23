انفجار يودي بعنصري شرطة جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية اثر انفجار جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة عناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة خلال عمليات تفتيش ضمن الضلوعية، جنوبي محافظة صلاح الدين، ما اسفر عن مقتل اثنين من عناصر الاتحادية واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة.

وأوضح المصدر، أن قوات امنية اخلت جثتي الضحيتين، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، مشيراً الى استمرار عملية البحث والتفتيش والتي تأتي ضمن عمليات الارادة الصلبة التي انطلقت صباح اليوم.

ويقع قضاء الضلوعية، جنوبي محافظة صلاح الدين، وعلى بعد (80 كم) إلى الشمال من العاصمة بغداد، على الضفة الشرقية من نهر دجلة، يبلغ عدد سكانه 55 ألف نسمة.