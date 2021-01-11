انفجار يودي بقائد في "حشد الدفاع" ومساعده بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاثنين، بأن انفجار عبوة ناسفة أودى بحياة آمر فوج في "حشد الدفاع" ومساعده شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة كصيب، (6 كم شمال المقدادية)، شمال شرقي ديالى، مستهدفة دورية لحشد الدفاع - لواء ائئمة البقيع، ما أسفر عن مقتل آمر الفوج الخامس ومساعده ".

واضاف المصدر، أن "قوة مشتركة من الجيش والحشد نفذت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين، فيما نقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".

يذكر أن "حشد الدفاع" ينتشر في اطراف قضاء المقدادية، ومنذ سنوات عدة وتعرض لهجمات مستمرة بالعبوات او القناص من قبل عناصر "داعش" بسبب قربهم من معاقل واوكار التنظيم شمالي قضاء المقدادية وقرب تلال حمرين الساخنة.