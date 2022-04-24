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انفجار يودي بحياة قائد بارز في الحشد الشعبي

Category: أمـن

Date: 2022-04-24T16:04:46+0000
انفجار يودي بحياة قائد بارز في الحشد الشعبي

مقتل معاون امر اللواء ١٩ بالحشد الشعبي احمد خالد (ابو سيف الهليجي) وجرح ٣ مقاتلين اخرين بانفجار عبوة ناسفة اثناء عمليات الارادة الصلبة الثانية في صحراء الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوقوع انفجار في محافظة الأنبار، اودى بحياة معاون آمر اللواء ١٩ بالحشد الشعبي احمد خالد (ابو سيف الهليجي).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار تم بعبوة ناسفة، وتسببت بإصابة ثلاثة عناصر في الحشد، أثناء عمليات الارادة الصلبة الثانية في صحراء الأنبار.

وفي وقت سابق من اليوم، نعى الحشد الشعبي، "ابو حسن الجابري" القائد بالحشد الذي قضى جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة الانبار.

وأعلنت السلطات العراقية انطلاق عملية (إرادة النصر الثانية) التي استهدفت داعش بالمناطق الصحراوية المحيطة بالرطبة، وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

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