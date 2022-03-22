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انفجار يودي بحياة راعي اغنام في تلعفر

Category: أمـن

Date: 2022-03-22T20:43:13+0000
انفجار يودي بحياة راعي اغنام في تلعفر

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، اليوم الثلاثاء، بمقتل راعي أغنام بانفجار عبوة ناسفة في محيط قرية ابو ماريا التابعة لقضاء تلعفر الواقع غرب مدينة الموصل مركز المحافظة.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، على شاب في العشرينيات من عمره كان يرعى قطيع اغنامه في محيط القرية، ما اسفر عن مقتله في الحال.  

وبحسب المصدر، فأن "العبوة من المخلفات الحربية"، مبيناً أن الضحية "ثاني راعي للإغنام يصاب بمخلفات حربية خلال اقل من اسبوع في نينوى".

وتنتشر الالغام والمخلفات الحربية في العديد من المناطق النائية والاراضي الزراعية بالمحافظة.

وبالرغم من مرور 5 سنوات على تحريرها، إلا ان الموت مايزال مختبئاً بأراضيها ويحصد ارواح المدنيين بين الحين والاخر .

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