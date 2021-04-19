انفجار يودي بحياة جندي عراقي في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بسقوط جندي عراقي ضحية، واصابة اثنين أخرين بانفجار في اطراف ناحية كنعان شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار تم عبر عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي – الفرقة الخامسة في منطقة "البيجات" جنوبي ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر أن قوة امنية حضرت الى مكان الحادث فيما اخلت الاسعافات الضحية والمصابين الى المستشفى".

وحذر مسؤولون في ديالى في مناسبات عدة من خطر تفاقم الهجمات الارهابية جنوب ناحية كنعان و المناطق الحدودية بين كنعان وبهرز والمحاذية لبغداد لخلوها من السكان وتضاريسها الصعبة التي جعلتها ملاذات لعناصر تنظيم داعش ونقطة تهيد خطيرة لامن ديالى وبغداد بشكل عام.