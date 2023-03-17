انفجار يهز موقع "صلاة الجمعة" الصدرية في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بان انفجاراً هز مقراً لـ"صلاة الجمعة" التابع للتيار الصدري في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "انفجاراً هز شارع الجمعة (مقر مصلى أنصار مقتدى الصدر) وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بعدما القى مجهولون عبوة محلية الصنع على أحد المنازل في الشارع".

وبين المصدر، ان "الانفجار لم يخلف أي أضرار بشرية باستثناء المادية في واجهة المنزل".

وفي تطور اخر، اندلع نزاع عشائري مسلح عنيف بناحية گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار بين افراد من عشيرة بني سعيد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بسبب خلاف قتل قديم بين الطرفين، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة، حيث لايزال جار حتى لحظة كتابة الخبر".